Apresentações acontecerão durante três dias com atrações de teatro, música e dança

publicado em 01/04/2021

Apresentações serão transmitidas no canal da Prefeitura no YouTube e na página no Facebook (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

No primeiro final de semana de abril, a Secretaria da Cultura e Turismo da cidade realizará o "Cultura On-line Votuporanga", com a participação de artistas voluntários e também de projetos da própria Secretaria, como o Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas (NIAC), Coral Canto Livre e Orquestra Sinfônica da Escola de Artes.As apresentações, gravadas anteriormente, dessa vez serão promovidas durante três dias com atrações de teatro, música e dança e poderão ser assistidas peloe pela. Na sexta-feira (2) o início será às 16h30, no sábado (3) e no domingo de Páscoa (4), a partir das 13h.Na sexta-feira, o evento exibirá a tradicional Encenação da Paixão de Cristo, contando a narrativa que representa os últimos momentos antes da crucificação e os primeiros após a ressurreição, simbolizando personagens bíblicos, interpretados por fiéis da comunidade.No sábado, a abertura será com o Grupo Nossa Teoria: Cantando Melhor do Samba e do Pagode, onde o próprio nome representa o repertório que será apresentado.A segunda atração, às 13h30, é o Coral Canto Livre #emcasa. Sob regência do Maestro Márcio Zarsi e com integrantes na faixa etária entre 15 e 80 anos, traz na bagagem espetáculos como "Migrantes", "Grande Circo Humano" e "Daqui só se leva o amor".Às 14h15, finalizando as apresentações desse dia, a atração musical do 5º Concerto Unifev a Dois Pianos Bach homenageia, além do compositor que dá nome ao título, outros diversos compositores, por meio de instrumentos como violino, violoncelo, contrabaixo e flauta.No último dia, feriado de domingo de Páscoa, o evento começa com o Quarteto Pé de Serra cantando o típico forró nordestino, por meio de canções de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, grupo Falamansa, Gilberto Gil, Fagner, Alceu Valença e outros. Importante ressaltar que o grupo foi aprovado e contemplado com recursos da Lei Aldir Blanc.A segunda atração será às 14h. O concerto "Elas", da Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes, sob regência do Maestro Mazinho Sartori, fará uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A orquestra faz parte do Projeto Sinfônico da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Votuporanga.Para encerrar, às 14h45, será apresentado o espetáculo "Walt Disney", da Almagêmea Escola e Boutique de Dança. Por meio de coreografias de ballet clássico e contemporâneo, dança do ventre, flamenco, hip hop, jazz e sapateado, foi possível dar vida aos clássicos de produções como O Rei Leão, Branca de Neve, Gato de Botas, Cinderela, A Bela Adormecida, A Pequena Sereia, Camp Rock, Pocahontas, Minnie, Aladdin, Mulan, Pinóquio, Violetta, Rapunzel, A Bela e a Fera, Piratas do Caribe e It's a Small World.Durante os intervalos das apresentações do sábado e domingo, o público poderá acompanhar uma produção no formato videopoema, preparado pelo NIAC, projeto da Secretaria da Cultura e Turismo, declamando um texto da poetisa e contista Cora Coralina, que foi produzido especialmente para o evento desse final de semana. E terá também a Camerata Villa-Lobos de Votuporanga, constituída por músicos da cidade e formandos da Escola Municipal de Artes, que traz em seu estilo a música instrumental, erudita e popular.