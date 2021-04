Saldo também é positivo na abertura de empresas, em que mais de 200 iniciaram atividades no período

publicado em 29/04/2021

Saldo foi positivo na maioria dos cinco grupos de atividade econômica, com destaque para indústria, serviços e comércio (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga abriu mais 458 vagas de emprego com carteira assinada no primeiro trimestre deste ano, apontam os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados pelo Ministério da Economia. Os números são resultado de 3.137 admissões e 2.679 desligamentos.O saldo foi positivo na maioria dos cinco grupos de atividade econômica, com destaque para Indústria (+167 postos), Serviços (+247 postos) e Comércio (+ 51 postos).Segundo o Caged, Votuporanga possui 25.724 vagas de empregos formais, sendo 202 na agricultura, 1.018 na construção, 6.752 no comércio, 7.274 na indústria e 10.478 no setor de serviços.Devido ao saldo positivo de abertura de empresas no primeiro trimestre, Votuporanga chegou ao número de 10.626 empresas ativas no município, com 196 empresas a mais que no último ano.Ao analisar os dados do primeiro trimestre deste ano é possível observar também que foram abertas 330 empresas e 128 encerraram atividades, gerando um saldo positivo de 202 empresas. No mesmo período de 2020 o saldo foi de 131.“Desta forma, observamos uma tendência de crescimento econômico, mesmo diante da crise causada pela pandemia”, disse o secretário que responde pelo expediente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Zeitune.