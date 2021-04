Atividades não são permitidas na Fase Vermelha, mas Prefeitura manteve a flexibilização

publicado em 10/04/2021

Barbearias e salões podem continuar trabalhando (Foto: divulgação Senac)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO novo decreto municipal, publicado na manhã deste sábado (12), também mantém a autorização para o funcionamento de salões de beleza, barbearias e similares, com as mesmas restrições. A Fase Vermelha do Plano São Paulo não permite as atividades, mas a Prefeitura manteve as flexibilizações.De acordo com as regras, estabelecimentos do tipo (incluindo esmalterias e estúdios de tatuagem) podem funcionar entre as 6h e 20h, de segunda-feira à sábado, porém, apenas com agendamento prévio e atendendo um cliente por vez.O mesmo decreto também permite o funcionamento de lava-rápidos, oficinas mecânicas, oficinas de funilaria e pintura, borracharias, serviços de banho e tosa, serviço de conserto de eletroeletrônicos, das 6h às 20h, de segunda-feira à sábado, sem a permanência de clientes no local.