Ação vem sendo realizada desde o ano passado em virtude da pandemia; mais 7.750 kits estão sendo distribuídos este mês

publicado em 29/04/2021

Neste ano, de fevereiro a abril, mais de 22 kits de alimentos foram entregues os alunos das escolas municipais (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Educação, distribuiu 46.868 kits alimentação aos alunos da rede municipal de ensino. A ação, que vem sendo realizada há um ano em virtude da pandemia do novo coronavírus, segue beneficiando todos os alunos matriculados. Este mês estão sendo distribuídos mais 7.750 kits.Em 2020, o projeto entregou 24.223 cestas de alimentos a famílias com filhos em idade escolar até 14 anos, enquanto que neste ano, de fevereiro a abril, outros 22.645 kits de alimentos beneficiaram os alunos das escolas municipais.O secretário municipal da Educação, Marcelo Batista, afirmou que é um projeto de distribuição de alimentos nas escolas de Votuporanga."Nós seguimos os critérios de uma educação de qualidade. O projeto foi elaborado por nutricionistas e é oferecido para que compense a alimentação das crianças no dia a dia com itens mínimos necessários para que elas possam se manter saudáveis. Agradeço gentilmente a ação do nosso prefeito, que foi um incentivador no atendimento às nossas crianças e suas famílias", disse o secretário.O kit é composto por arroz, feijão, fubá, farinha de trigo, óleo, açúcar, sal, extrato de tomate, macarrão, leite em pó, sardinha e bolacha.