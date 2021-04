Medida foi adotada em diversos municípios e gerou cobrança de parte da população para que fosse utilizada na cidade também

publicado em 08/04/2021

Cidades da região adotaram uma pulseira para identificar pessoas com Covid; Votuporanga não pretende fazer (Foto: Prefeitura de Nova Granada)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, descartou a hipótese de adotar a utilização de pulseiras para a identificar pacientes com suspeita ou já confirmados com a Covid-19. A medida ganhou destaque nos últimos dias depois que vários municípios a implementaram para tentar conter o avanço da doença.É o caso, por exemplo, das cidades de Nova Granada e Tabapuã, ou até aqui mais próximo, em Valentim Gentil. Em Nova Granada, aliás, dois moradores foram multados em R$300 por descumprirem o isolamento social depois que a prefeitura adotou pulseiras para identificar pacientes com Covdi-19. Ambos tinham testado positivo para o novo coronavírus.Por lá, desde o início do mês de março, pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de Covid-19 devem usar a pulseira de identificação. A medida é para identificar pacientes que desobedecem o protocolo de ficar isolado.O morador que procura por atendimento com sintomas do coronavírus recebe uma pulseira amarela. Ela indica a necessidade de se manter o isolamento até o recebimento do resultado do exame. Caso o resultado do teste seja positivo para Covid-19, o paciente é obrigado a usar uma pulseira vermelha. As duas só podem ser retiradas com autorização médica.De olho nessa novidade muitos votuporanguenses passaram a cobrar que o mesmo fosse feito pela Prefeitura de Votuporanga. “Já deviam ter feito faz é tempo”, disse Bete Costa em um post nas redes sociais. “Se todos já tivessem feito talvez não estaria o caos que está”, completou Luiza Maximiana. Eu já dei a ideia, adotem por favor. Domingo tinha positivo na frente do mercado. Chamei a atenção e ainda foi sem educação comigo essa pulseira é a solução”, concluiu Lucimar Oliveira.Não é o que pensa, no entanto, a Secretaria da Saúde de Votuporanga. Em nota, a Pasta informou que não pretende implantar a medida, ao analisar a iniciativa e compreender que outras medidas são ainda mais eficazes. “Entre os serviços, o monitoramento dos casos suspeitos e confirmados, feito pela equipe da Central de Atendimento disponível também para dúvidas e denúncias”, diz a nota.Em Valentim Gentil a medida está em vigor desde o dia 20 de março. Ao dar entrada com sintomas ou por qualquer outro motivo ser considerado suspeito de contaminação de Covid-19, o indivíduo receberá a pulseira de cor amarela, devendo permanecer com ela até o diagnóstico laboratorial.Se após o diagnóstico laboratorial ou se por meio de testagem clínica o indivíduo for diagnosticado com Covid-19, ele recebe a pulseira vermelha, devendo permanecer com ela durante todo o tratamento, somente podendo ser retirada pelo médico, enfermeiro ou técnico de enfermagem responsável, no momento de receber alta.Se antes de atestada a ausência de Covid-19 no indivíduo, este retirar ou romper a pulseira, ou se acaso for autuado violando o isolamento, comparecendo em lugares ou em contato próximo fora de residência, etc, a pessoa é multada.Até o momento, segundo a Prefeitura de Valentim Gentil, 143 pulseiras amarelas e 86 vermelhas já foram colocadas. Duas pessoas foram multadas por descumprirem o isolamento.