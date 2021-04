Professores aprovados em processo seletivo também foram chamados para assumir cargos na administração municipal

publicado em 24/04/2021

Aprovados deverão manifestar interesse pela vaga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga publicou em edição extra do Diário Oficial do Município a convocação de 16 professores aprovados em processo seletivo e mais oito servidores aprovados em concursos que foram homologados em 2017 e 2019. Todos terão que apresentar os documentos e manifestar interesse pela vaga no dia 5 de maio, assim como realizar o exame médico admissional no dia seguinte.

link . De acordo com os editais, os convocados deverão comparecer na Secretaria Municipal da Educação, que fica na Rua Pernambuco nº 4865 – Patrimônio Novo, portando os documentos constantes no

As datas de efetiva nomeação serão determinadas pela Administração Municipal.

Confira a lista dos convocados:

Processo Seletivo nº 01/2019

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I CLASS NOME 98 NAIARA FERNANDES DA SILVA VIEGAS 99 POLIANA VIEIRA DE ANDRADE 100 AUZENI MANDU DOS SANTOS 101 CAMILA CRIALEZ 102 MONIÉLI EVANGELISTA TREVELATO DE SANDES 103 DARA MARIA DOS SANTOS 104 SONIA REGINA SIMÕES RIBEIRO 105 ELIZANA PERARO GUIDOLIN 106 JANINA MONTTI ALVERNE DE ASSIS REPIZO 107 GISLEY DONIZETI PAULINO DOS SANTOS 108 REGINA MONTANARO PASCHOALATO 109 ROSÂNGELA RONDANI 110 LUANE MARIA ALVES RODRIGUES 111 PRISCILLA DE CASTRO PACHECO 112 SUSINEIA VAZ SARDINHA 113 RENATA COSTA CABRAL

Concurso Público nº 002/2019

AGENTE OPERACIONAL I – SERVIÇOS GERAIS (MASCULINO) CLASS NOME 5º NORBERTO DE ARAUJO TRINDADE 6º JOSE MOISES FIRIASSE 7º VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS

Concurso Público nº 002/2019

AGENTE OPERACIONAL VII - DIREÇÃO VEICULAR CLASS NOME 10º PEDRO CASSIO REGINALDO FARIA

Concurso Público nº 002/2019

TÉCNICO DO EXECUTIVO VIII - ADMINISTRAÇÃO GERAL I CLASS NOME 13º JAQUELINE DOS SANTOS ORTEGA

Concurso Público nº 002/2017

PEB I CLASS NOME 59 ANA PAULA ORLANDELLI

Concurso Público nº 002/2017

TÉCNICO DO EXECUTIVO XI - ADMINISTRAÇÃO GERAL II CLASS NOME 26º KEYLLA SANTOS COSTA

Concurso Público nº 002/2017