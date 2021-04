Questionado pela bancada, em entrevista na terça-feira (20), ele apresentou o passo a passo da obra que já é prometida há décadas

publicado em 20/04/2021

Prefeito comemorou a aprovação do projeto na Câmara e apresentou o passo a passo do desfavelamento na zona Sul (Foto: Divulgação Prefeitura)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSDB) concedeu na terça-feira (20) uma entrevista à Cidade FM e dentre os assuntos abordados tratou da recente aprovação na Câmara Municipal do projeto que liberou mais de R$ 1,5 milhão para a aquisição do terreno onde serão construídas 180 casas visando o desfavelamento do Matarazzo e do Esmeralda. Questionado pela bancada, ele apresentou o passo a passo da obra que já é prometida há décadas, mas que agora, parece estar saindo do papel.Segundo o prefeito o primeiro passo é a área, o que deve ser feito ainda nessa semana, graças a autorização da Câmara. Depois disso, começam os trâmites burocráticos que serão responsáveis pela maior demanda de tempo.“O passo seguinte é já dar entrada nos órgãos que aprovam as obras, como a Cetesb, Secretaria de Habitação, enfim, os projetos técnicos. Isso é que demanda o maior tempo, é um processo que provavelmente vamos ter até o final do ano, pode ser que antecipe, mas são projetos complexos”, explicou Seba.Concluída essa etapa, segundo o chefe do Executivo, é iniciado processo de urbanização, para depois seguir com a construção das casas. “Nós vamos ter isso para o ano que vem, com toda a certeza, um cenário de construção e mais para frente teremos um cronograma bem detalhado sobre os prazos a partir do segundo semestre, já com o projeto aprovado”, completou.