Idosos relataram ao jornal A Cidade filas demoradas e desorganizadas nos novos locais de vacinação contra o coronavírus do município

publicado em 26/04/2021

Vacinação contra Covid em 'postos volantes' organizados pela Secretaria Municipal da Saúde teve filas demoradas no 1º dia (Fotos: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO primeiro dia da vacinação contra Covid-19 nos quatro novos "postos volantes" em Votuporanga foi marcado por filas demoradas, com até três horas de espera, e desorganização, conforme alguns idosos relataram ao jornal A Cidade na segunda-feira (26). A maior demora está no cadastro dos imunizados, enquanto a dose é aplicada em poucos segundos.A reportagem passou pelos quatro locais novos, que estão espalhados pelo município, conforme organizado pela Secretaria Municipal da Saúde, para checar como estava sendo o primeiro dia da aplicação das doses do imunizante.Os pacientes aguardavam sentados, na maior parte respeitando as demarcações de distanciamento, enquanto uma equipe de funcionários os chamavam para checar seu cadastro e sua documentação para, então, liberá-los para receber a dose da vacina.Nesta fase do processo, os funcionários checavam se a pessoa já tinha tomado a primeira dose da vacina e, caso não tivesse, abriam o cadastro dela no seu sistema. Esse cadastro exige um documento de identificação (RG, CPF etc), um comprovante de endereço e uma foto estilo 3x4, que os funcionários tiravam na hora, usando um tablet.Na prática, a reportagem observou que era essa checagem que causava o gargalo no fluxo de pacientes para a vacinação, o que, consequentemente, tornava o processo mais demorado, enquanto a fila aumentava."É muita demora. Achei [fazer] a ficha muito demorada. Não tem como agilizar", reclamou o churrasqueiro José Ilidio, de 64 anos. Ele estava no "posto volante" montado na Capela Santo Expedito, no bairro Colinas, e precisou aguardar na fila por duas horas até ser chamado para abrir seu cadastro e, em seguida, tomar a primeira dose da vacina.Já a aposentada Neuza Neide Aparecida Forte, também de 64 anos, precisou esperar ainda mais para receber a primeira dose.Ela chegou ao Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil), no bairro Vila Muniz, às 8h e saiu apenas às 11h. Ou seja, precisou enfrentar três horas de espera. Apesar disso, ela encarou a situação com bom humor."Eu não vejo problema em esperar. Foi bastante tempo, mas eu achei normal. Só de tomar a primeira dose já dá esperança", disse a aposentada.De acordo com a Prefeitura, mais de 450 doses foram aplicadas no primeiro dia da vacinação nos “postos volantes”.Atualmente, o município aplica a primeira dose em idosos com 64 anos ou mais e a segunda dose em quem está no prazo para recebê-la.Conforme explicou a Administração, os novos locais foram definidos estrategicamente, de forma a abranger todas as regiões do município. Eles funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.A enfermeira Denise Gregório Russo, responsável pela vacinação no Polo UAB, disse ao A Cidade que até chegou a pedir para que a Secretaria Municipal da Saúde disponibilizasse mais um funcionário para atuar na parte de abertura e checagem dos cadastros dos pacientes, para agilizar o andamento da fila."Tem alguns pacientes que já tomaram a primeira dose e outros que não. Os que ainda não tomaram a primeira, tem que abrir o cadastro aqui. Inclusive, já pedi para a Secretaria da Saúde mais uma pessoa para ajudar eles aqui, porque é uma parte mais demorada", disse a enfermeira.Em nota, a Secretaria da Saúde informou que o movimento de pessoasfoi grande neste primeiro dia de vacinação nos “postos volantes”, com maior fluxo nas primeiras horas do dia.No entanto, a Pasta garantiu que em todos os locais havia equipe para organizar o espaço de forma a manter o distanciamento.A Secretaria também explicou que começou ontem a alimentar seu sistema com fotos de todas as pessoas que estão sendo vacinadas, sob recomendação do Ministério Público. Além de fazer foto de todos os vacinados, a equipe precisa inserir fotos dos documentos apresentados. O processo tem como objetivo dar ainda mais transparência à campanha de vacinação, conforme explicou a Pasta.A partir de agora, a Secretaria acredita que a tendência é registrar maiores índices de pessoas em busca da vacina, tendo em vista que conforme diminui a faixa etária, aumenta o público a ser vacinado. Desta forma, a Pasta informa que está em constante análise para melhorar cada vez mais o atendimento à demanda crescente pelo serviço.- Associação Antialcoólica: Rua Padre Izidoro, 1999, bairro Chácara das Paineiras;- Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil): Rua Pernambuco, 1736, bairro Vila Muniz, próximo ao CSU (Centro Social Urbano);- Centro de Convivência do Idoso: Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4236, no cruzamento com a Rua Rio Grande, bairro Vila Paes;- Capela Santo Expedito: Rua Nicolau Pignatari, 2971, no cruzamento com a Avenida Pedro Madrid Sanches, bairro Colinas.(Fonte: Prefeitura de Votuporanga)