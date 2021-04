Cidadãos interessados em contribuir com sugestões podem preencher formulário e enviar propostas de melhorias em seus bairros

publicado em 06/04/2021

Prazo para envio das sugestões se encerra no dia 30 de junho (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga disponibiliza um canal em sua página da internet para receber sugestões da população em melhorias que poderão ser incluídas nas leis orçamentárias a serem elaboradas neste ano como o Plano Plurianual (PPA) 2022-2025, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2022 e a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2022.Os cidadãos interessados em contribuir com sugestões podem acessar o site da Prefeitura e preencher o formulário com propostas de melhorias para seu bairro. O prazo para envio das sugestões se encerra no dia 30 de junho.O PPA, a LDO e a LOA são as três leis elaboradas pelo Poder Executivo que integram o Orçamento Municipal, sendo o PPA em intervalos a cada quatro anos e a LDO e LOA, anualmente. As três são estreitamente ligadas entre si, formando um planejamento e orçamento, reconhecido pela Constituição Federal, que deve ser adotado pelos Municípios, Estados e pela União.