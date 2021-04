Prefeitura fez uma pesquisa com 4.374 pais e a maioria deles não deseja o retorno presencial das aulas neste momento

publicado em 29/04/2021

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO novo decreto municipal publicado na quinta-feira (29) pela Prefeitura de Votuporanga, que trata da regulamentação Fase de Transição do Plano São no âmbito do município, manteve as aulas presenciais na rede municipal suspensas. A decisão, de acordo com Secretaria da Educação, se deu após uma pesquisa com mais de 4 mil pais, em que a maioria afirmou não desejar o retorno.Conforme a Pasta, 4.374 pais foram ouvidos e 72% deles não desejam o retorno presencial das aulas nesse momento. Com base nesse resultado, durante a vigência do decreto, que vai de amanhã até o próximo dia 9, permanecem suspensas as aulas do ensino público municipal (educação infantil, ensino fundamental e EJA – Educação de Jovens e Adultos).A Prefeitura ressaltou, porém, que está mantendo a distribuição de kits alimentação para todos os alunos da rede. Só entre fevereiro a abril, 22.645 kits de alimentos beneficiaram os alunos das escolas municipais."Nós seguimos os critérios de uma educação de qualidade. O projeto foi elaborado por nutricionistas e é oferecido para que compense a alimentação das crianças no dia a dia com itens mínimos necessários para que elas possam se manter saudáveis. Agradeço gentilmente a ação do nosso prefeito, que foi um incentivador no atendimento às nossas crianças e suas famílias", disse o secretário municipal da Educação, Marcelo Batista.O kit é composto por arroz, feijão, fubá, farinha de trigo, óleo, açúcar, sal, extrato de tomate, macarrão, leite em pó, sardinha e biscoito.Nas escolas estaduais e particulares, no entanto, as aulas seguem normalmente, seguindo os critérios de segurança sanitária determinadas pelo Estado.