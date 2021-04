Vereador comemorou aprovação na Câmara, por unanimidade, do projeto para liberação de recursos vindos por meio de convênio com o Governo do Estado e contrapartida do município

publicado em 28/04/2021

A conhecida 'subida da morte' está em péssimas condições, o que levou Osmair a cobrar melhorias urgentes (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brEm contato com o, o vereador Osmair Ferrari (PSDB) comemorou a aprovação na Câmara Municipal, por unanimidade, do projeto para a liberação de recursos vindos por meio de convênio com o Governo do Estado e contrapartida do município para reconstrução de uma ponte que ruiu sobre o Córrego Boa Vista. A obra é uma reivindicação antiga do parlamentar.O investimento será de R$ 418 mil, sendo R$ 216 mil dos cofres municipais e R$ 202 mil de repasses do estado. Segundo Osmair, os moradores da região sofrem há tempos com o problema, tendo que encarar um desvio de mais de quatro quilômetros desde que ela desabou.“Na época de seca os moradores se arriscam e passam dentro do córrego de moto, de carro, de charrete, mas na época de chuva eles precisam fazer um desvio de cerca de 4 quilômetros para chegar em suas propriedades rurais. Para nós esse projeto é uma vitória muito grande e esperamos que na maior brevidade possível essa reconstrução seja feita”, disse o vereador.Osmair também falou sobre outra de suas reivindicações, a de melhorias na estrada municipal Nelson Bolotário, que liga Votuporanga a Valentim Gentil, mais conhecida como “Subida da morte”. Segundo o vereador, além do problema que já perdura há anos, da falta de pavimentação em um trecho de cerca de 600 metros, o que está asfaltado está em péssimas condições e com mato invadindo a pista.“Antigamente ali era terra, depois veio o asfalto, mas agora, aqui próximo do nosso município, está tudo deteriorado. Estamos solicitando do prefeito melhorias para lá o mais rápido possível além da conclusão daquele trecho ainda sem asfalto, que é uma vergonha para a nossa cidade ficar ali com 600 metros de terra sem chegar na Péricles Belini. Sabemos que no passado foram problemas políticos, mas vamos deixar a politicagem de lado e buscar uma solução, pois da forma que ela se encontra está um perigo”, concluiu.A mesma solicitação já havia sido feita também pelo prefeito de Valentim Gentil, Adilson Segura (PSDB), em uma reunião do Cidas (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável).Na oportunidade, Adilson solicitou ao prefeito Jorge Seba, a execução de melhorias na estrada. “A estrada é utilizada diariamente pela população das duas cidades, especialmente pelos munícipes de Valentim Gentil que trabalham, estudam e passam por atendimentos médicos na cidade vizinha”, disse Segura.