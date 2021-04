Em breve chega ao mundo literário brasileiro o livro que em toda sua carga poética trará assuntos recheados de teologia e surrealismo

publicado em 09/04/2021

Votuporanguense Djair Ferreira lança o livro 'O último anjo perdido', que narra histórias por todo o Brasil, com poética e surrealismo (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO cantor, compositor, poeta e escritor votuporanguense Djair Ferreira finaliza agora seu mais novo projeto, carregado com a realização de um sonho. Em breve chega ao mundo literário brasileiro o livro “O último anjo perdido”, que em todo a sua carga poética trará assuntos recheados de teologia e surrealismo.Além de toda a estética que envolve a literatura vinda do coração do escritor de Votuporanga, a história narra experiências de vida de Djair, principalmente pelas andanças e viagens que fez ao decorrer dos anos em todo o Brasil.“A leitura sempre me fascinou, li muitos livros de grandes poetas desde a minha infância despertando uma vontade enorme em escrever um livro que já tinha em mente”, explicou.O artista é nascido na cidade, mas foi em Piracicaba que engrenou a arte em sua vida. Sempre na parceria do seu amigo e produtor Fernando Nepomuceno, se lançou na música e na literatura. Anterior ao atual lançamento escreveu as letras do CD “Portal das Estrelas”, em 2015.Após as andanças e a mudança da ‘cidade grande’ para o município de Ida Iolanda, no noroeste paulista, foi onde se estabeleceu, realizou e desenvolveu a ideia de escrever o livro. Uma de suas maiores inspirações foi a chegada de seu filho, mas o sonho vem de muito antes disso, de sua juventude.“Em 2018 saí da cidade grande para o interior paulista e consegui realizar esse sonho escrevendo ‘O Último Anjo Perdido’ que fala sobre os pecados do mundo e descrevo vários acontecimentos, os quais no atual momento estamos vivenciando”, disse.Os livros de pré-venda, em sua maioria, já estão sendo comercializados. O autor deixa disponível o contato de Whatsapp (17) 99751-6982 e o Facebook Djair Ferreira para que as encomendas sejam feitas.