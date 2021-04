Esmalterias, estúdios de tatuagem e similares também poderão funcionar, só que apenas com agendamento

publicado em 03/04/2021

Barbearias e salões de beleza podem voltar a funcionar com algumas restrições (Foto: Divulgação Senac)

Franclin Duarte

O novo decreto, que trata das restrições para conter o avanço da Covid-19 em Votuporanga, foi publicado na manhã deste sábado (3) no Diário Oficial do Município. Além das novidades já anunciadas pelo A Cidade, como o fechamento dos supermercados aos domingos e segundas-feiras, o documento libera o funcionamento de salões de beleza, barbearias e similares, porém com algumas restrições.

De acordo com as novas regras, estabelecimentos do tipo (incluindo esmalterias e estúdios de tatuagem, poderão atuar entre as 6h e as 20h, de segunda-feira à sábado, porém, apenas com agendamento prévio e com um cliente por vez.