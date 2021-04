Publicação deve ser feita ainda nesta quinta-feira e seguirá as diretrizes da Fase de Transição do Plano SP

publicado em 29/04/2021

Supermercados poderão reabrir as portas aos domingos (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Um novo decreto municipal, que será publicado nesta quinta-feira (29) irá autorizar os supermercados, mercados e similares a reabrirem suas portas aos domingos, já a partir deste final de semana. O mesmo decreto regulamenta as demais atividades com base na Fase de Transição do Plano São Paulo.

A informação foi confirmada pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) em uma entrevista exclusiva à Cidade FM. Segundo ele, a retomada será possível graças a redução nos números de infectados e de internações no município e na região.

“As restrições que impusemos nos últimos dois meses, aliados também aos demais planos, como o Hospital de Campanha, que ajudou muito no atendimento, estão tendo resultado, graças a Deus. Agora nós estamos acompanhando o Plano São Paulo para que a gente possa continuar trabalhando mais”, disse o prefeito.

Mototaxistas