publicado em 29/04/2021

O prefeito, seu vice Cabo Valter, Carlão Pignatari e o Osvaldo Carvalho se reuniram com o secretário de Habitação (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO prefeito Jorge Seba (PSDB) e o vice-prefeito Cabo Valter (MDB) embarcaram na quinta-feira (29) para São Paulo em busca de recursos para o município. Nesta sexta-feira (30), eles terão audiência com o governador João Doria (PSDB) e devem entregar para ele três pleitos de R$ 1 milhão cada. O teor das solicitações, porém, não foi revelado.Antes de se reunirem com o governador, no entanto, Seba e Cabo Valter aproveitaram a viagem e, na companhia do presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari (PSDB), cumpriram agenda com o secretário estadual de Habitação Flavio Amary, onde foi dado andamento no processo de desfavelamento do Matarazzo e Esmeralda e foi apresentado um novo pleito para a construção de mais 18 casas da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), do Estado de São Paulo, no Distrito de Simonsen.“Trata-se de uma área que nós temos em Simonsen, onde vamos pedir a construção de 18 casas para o Distrito. Foram entregues 12 lá já há algum tempo e agora vamos pedir mais essas”, disse o prefeito em entrevista aoAlém do prefeito, seu vice e de Carlão, participou da reunião o Gerente da CDHU, Osvaldo Carvalho.