Arrecadações do show do grupo 'Nossa Teoria' vai beneficiar milhares de pacientes do hospital

publicado em 14/04/2021

Live do grupo arrecadou quatro cestas básicas, 15 litros de álcool em gel e R$1.130 (Imagem: Divulgação)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brForam mais de três horas de samba e pagode. A live do grupo Nossa Teoria foi realizada no domingo (11) em prol da Santa Casa de Votuporanga. O resultado? Pacientes de 53 cidades da região serão beneficiados com a corrente do bem.Durante a apresentação, o público acompanhou um repertório eclético, dos anos 90 até os dias atuais. Ao todo, foram arrecadados quatro cestas básicas, 15 litros de álcool em gel, além de R$1.130 em dinheiro.A live contou com patrocínio de diversas empresas: Via Mobb Ouro; Drogaria Ultra Popular; Dirão; Mauricio Menezes; Hidroleve; Ellen Rossi; Parcas Veículos de Ouroeste; Taty Lanches; 88 Local Certificado Digital; Panificadora e Supermercado Medina; Neto Mult Marcas; Salão Medecha; David Celular; Papex; Lima Lava Car; Agroara; Drogaria Total; Pedro Minucelli; Oficina Lima; Barbearia San Mello; Imobiliária Padroeira; Supermercado Marcelus; Help Dents; Barateia; Padaria Santo Antônio; Padaria Multi Pão; Ferramentaria LC; Vita Móvel; Roberto do Cartório de Bálsamo; Supermercado Império; Peg leve A Original; Farmacity; Jamil e Piquira Car.