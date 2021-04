Novas obras anunciadas remontam investimentos de mais de R$ 13 milhões

publicado em 10/04/2021

O prefeito Jorge Seba apresentou um balanço dos seus 100 dias de governo (Foto: Reprodução Prefeitura)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSDB), apresentou neste sábado um balanço de suas atividades nos 100 primeiros dias de governo. Na mesma oportunidade, ao lado de seu vice, Cabo Valter (MDB), o chefe do Executivo anunciou o início de dez obras que, segundo ele, serão concluídas nos próximos meses.

Sobre o balanço, em si, Seba apresentou dois vídeos: um sobre Saúde, Assistência Social, Cultura, Desenvolvimento, Esporte e Educação e o outro envolvendo ações de Planejamento, Trânsito e Obras.

No primeiro ele elenca como realizações de Saúde: a montagem de 41 leitos parta atendimento de pacientes com Covid-19 leves e graves, 23 deles com suporte respiratório no Hospital de Campanha; a destinação de R$ 3,1 milhões para a Santa Casa também tratar de pacientes com coronavírus; e a organização do esquema para vacinação da população.

Já no setor Social, Seba apresentou a ampliação do atendimento às famílias em vulnerabilidade social, com distribuição de alimentos (mais de 2 mil cestas básicas), roupas e a parceria com a Votu Solidária. Na educação o prefeito destacou a distribuição de kits alimentação e a inclusão social por meio de libras nas vídeo-aulas, além da testagem em massa dos profissionais de educação.

No Esporte foram destacadas as ações de manutenção dos complexos esportivos e academias do município e na Cultura a realização de atividades culturais online, além do fortalecimento da parceria com a Banda Zequinha de Abreu.

2º vídeo

Na segunda apresentação o tucano traz como feitos os serviços de manutenção no trânsito, além da intensificação da fiscalização para conter aglomerações. Da Saev Ambiental foram elencadas também as ações de manutenção e a substituição das tubulações no bairro Pacaembu, que estavam causando vazamentos, além da ligação do Poço Sudeste com o Sul, para garantir o abastecimento de água na cidade.

Em ralação às obras a principal melhoria comemorada foi a reconstrução de uma ponte no 6º Distrito Industrial que caiu nos primeiros dias de governo, além da manutenção de estradas rurais e ações de tapa-buraco. No Planejamento o prefeito disse que está fazendo um novo georeferenciamento do município e o processo de legalização de imóveis de interesse social.

Por fim, a apresentação traz a conquista da doação da área da antiga Fepasa para o município, beneficiando 46 famílias que irão receber as escrituras de seus imóveis.

Novas obras

Depois da apresentação dos feitos dos 100 dias, Jorge Seba anunciou o início de dez obras e iniciativas para os próximos meses de sua administração, com investimentos que passam de R$ 13 milhões. São elas:

1º - Obras de acessibilidade no Parque da Cultua. Investimento de R$ 500 mil, por meio de emenda do deputado federal Luiz Carlos Motta (PL);

2º - Cinco Areninhas (espaços com campo de futebol society, quadra de basquete 3×3 e arquibancadas) que serão instaladas em diversos bairros. Investimento de R$ 1,7 milhão (R$ 350 mil cada), por meio do deputado Carlão Pignatari (PSDB);

3º - Ciclovia (de 5km) na Estrada do 27. Investimento de R$ 1 milhão, por meio de emenda do deputado federal Geninho Zuliani (DEM);

4º - Desassoreamento da represa da Saev. Ainda em fase de projeto;

5º - Recapeamento asfáltico em diversas ruas do município. Investimento de R$ 6 milhões, por meio do deputado Carlão Pignatari e R$ 100 mil do deputado estadual Gil Diniz (PSL);

6º - Reconstrução da ponte do Córrego do Boa Vista. Investimento de R$1,4 milhão por meio da Defesa Civil do Estado, com intermédio do deputado Carlão Pignatari;

7º - CCI (Centro de Convivência do Idoso) da antiga igreja São Judas Tadeu. Investimento de R$ 700 mil, por meio do deputado Carlão Pignatari;

8º - “Mutirão” de exames para desafogar uma demanda de 5,6 mil exames represados (endoscopias, Raio-X, ultrassom e colonoscopia). Investimento de R$ 500 mil, por meio do deputado Carlão Pignatari.

9º - Escola Estadual no Pacaembu. Investimento ainda não divulgado;