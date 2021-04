Empresa alega que não depositou os salários porque a Vivo não fez o pagamento dos valores devidos; Telefônica nega atraso

publicado em 13/04/2021

Em Votuporanga a Vikstar funciona nas futuras instalações do North Shopping e emprega centenas de votuporanguenses (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadecotuporanga.com.brCom os salários do mês de março atrasados, funcionários da Vikstar (empresa de Call Center com quase 2 mil colaboradores em Votuporanga e 8 mil em todo país), estudam a possibilidade de greve, caso os vencimentos não sejam honrados. De acordo com o Sintratel (Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing) de São Paulo, além do salário, estão em atraso os pagamentos do vale-transporte, o reajuste equiparado dos salários e o retroativo ao mês de janeiro da convenção coletiva da categoria.Em contato com o A Cidade, alguns funcionários da empresa, sob a condição de anonimato, afirmaram que, até então, não tinham passado por situações semelhantes, em que pese a informação de que a empresa esteja encarando dificuldades financeiras desde 2019 e acabou atrasando o pagamento do 13º salário no ano passado.A empresa, por sua vez, alegou para nossa reportagem que está aguardando os recursos devidos pela Telefônica, controladora da Vivo, para qual presta serviço, para efetuar os pagamentos. Já a Vivo afirma que o contrato de prestação de serviços com a Vikstar foi encerrado, mas que os pagamentos foram feitos.Em nota, a Telefônica, diz que a decisão de encerrar o contrato foi influenciada pela "deterioração financeira da Vikstar, que poderiam afetar a operação e qualidade do atendimento aos clientes da Telefônica."No final da tarde de ontem a Vikstar depositou 60% do salário de seus colaboradores. A promessa, informal, aos trabalhadores é de que o restante do pagamento será feito até o final desta semana.Questionada sobre a possibilidade de promover alguma uma ação por parte da Assistência Social para ajudar as famílias que estão sem receber, a Prefeitura informou que de maneira geral, toda população que necessita de auxílio neste sentido pode procurar tanto a Secretaria de Assistência Social, como o Fundo Social.