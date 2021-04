Cerimônia foi realizada, na última semana, com as participações do Reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, e de docentes da graduação

publicado em 05/04/2021

Paraninfa da turma, professora Maria Viola, relembrou, em discurso emocionado, toda a trajetória dos alunos (Foto: Divulgação/Unifev)

Na última semana, os formandos do curso de Nutrição da Unifev colaram grau em cerimônia realizada on-line, por meio da plataforma Microsoft Teams. A cerimônia de outorga foi comandada pelo Reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, na presença da coordenadora, Profa. Dra. Lidiane Telini; das docentes da graduação Profa. Ma. Maria Viola, Profa. Ma. Letícia Barufi e Profa. Esp. Vanessa de Castro; e dos estudantes formandos.A paraninfa da turma, professora Maria Viola, relembrou, em discurso emocionado, toda a trajetória dos alunos, desde o caminho percorrido no início do curso até os momentos finais.“Vocês são a primeira turma de Nutrição que venceu a pandemia. Em meio à insegurança e muitas dúvidas, vocês desafiaram todos os contratempos e chegaram lá. Desejo grandes realizações e muitas conquistas. Parabéns a todos”, disse.O orador, Kauan Brito, representando sua turma, agradeceu todo o apoio recebido pelo corpo docente da graduação. “Hoje, encerramos mais uma etapa de nossas vidas, que iniciamos há 4 anos, com um objetivo em comum: nos tornarmos nutricionistas. Somos gratos aos nossos professores, grandes profissionais que nos acompanharam ao longo de cada ano, contribuindo com muita dedicação e conhecimento”.Ao final da cerimônia, o universitário Kauan Brito foi o consagrado com a Laúrea Acadêmica, homenagem concedida aos formandos que se destacaram ao longo do curso.Com a palavra final, a coordenadora parabenizou a turma pela conquista. “Tenho certeza que tudo o que está acontecendo está servindo para formá-los como profissionais mais fortes e preparados. A partir de agora, mais e mais portas estarão abertas para vocês. Boa sorte a todos e obrigada pela confiança depositada em nosso trabalho”.