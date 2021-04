Conquista das 'Areninhas' foi anunciada pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) durante a prestação de contas de seus 100 dias de governo

publicado em 19/04/2021

Fernandinho visitou o distrito de Simonsen na semana passada e solicitou melhorias para o local, além de uma ‘Areninha’ (Foto: Câmara Municipal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO vereador Fernando Faccioni, mais conhecido como Fernandinho (DEM), que ocupa uma cadeira na Câmara Municipal como suplente, enquanto sua colega de partido, a Missionária Edinalva se recupera de um procedimento cirúrgico, solicitou na segunda-feira (19), durante a sessão ordinária, que a Prefeitura de Votuporanga instale uma das cinco “Areninhas” conquistadas junto ao governo do Estado, no Distrito de Simonsen. Segundo ele, a população do local diz que só se lembram deles de quatro em quatro anos, durante as eleições.A conquista das “Areninhas” foi anunciada pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) durante a prestação de contas de seus 100 dias de governo. Trata-se de espaços com campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, arquibancadas e iluminação de LED. Cada instalação terá um investimento de R$ 350 mil, por meio do deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB).“Queria pedir aqui também sobre as cinco arenas que conseguiram, que se instalasse uma no Distrito de Simonsen. Não sei até quanto tempo que vou ficar nessa Casa de Leis, mas gostaria de deixar esse pedido e que nós vereadores pudéssemos nos unir para trabalhar mais pelo distrito, pois a população realmente tem razão quando fala que foi esquecida. Se os 15 vereadores se unirem dá para resolver pelo menos um pouco dos problemas de lá”, disse.Fernandinho, que é da área do esporte, também indicou que uma das demais Arenas pudesse ser instalada na região do Pacaembu.