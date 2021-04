O jornal A Cidade reuniu centenas de votos nas redes sociais sobre o tema, dos quais a maioria foi contra a volta das atividades presenciais

publicado em 12/04/2021

Apesar do decreto municipal permitir a volta das aulas presenciais, maioria responde ser contra a medida em enquetes do A Cidade (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA partir desta quarta-feira (14), escolas estaduais e particulares de Votuporanga podem retomar aulas presenciais. E 74% dos leitores que acompanham as páginas do jornalnas redes sociais são contra essa retomada.Até a tarde de segunda-feira (12), a enquete realizada pela reportagem tinha 795 votos, dos quais 588 foram contra o retorno das aulas presenciais e os 207 demais votos foram a favor. Isto é, 26,04% dos votos foram a favor da medida.Além de participarem da enquete, os leitores do jornal manifestaram suas opiniões sobre a retomada. "Sou contra. Só acho que deve voltar quando todos estiverem vacinados, até nossas crianças. Não adianta só os professores [estarem vacinados]. Nossos filhos correm risco e, além de tudo, a família também. Acho que se esperou até agora, o que custa [esperar] até que todos sejam vacinados?", disse a leitora Luzia Gilberto.A leitora Ana Paula Pessoa foi além e ponderou sobre as consequências que a retomada das aulas presenciais poderia ter no avanço da pandemia no município. "Sou contra. As crianças podem levar o vírus para casa e, com o munícipio não dando conta de atender os casos que existem atualmente, imagine com a liberação das aulas. Vai ser o caos", opinou.Já Ana Oliveira se manifestou a favor da volta as aulas presenciais, ressaltando que, na atual circunstância, a presença do aluno é facultativa. "Sou a favor, porque se trata de educação. Manda para a escola quem quer. Quem não quiser, assiste aula em casa e cada um com a sua opinião!", comentou.A Prefeitura publicou um decreto, no sábado (10), que permite a realização de aulas presenciais e/ou híbridas (formato em que parte dos alunos acompanha as aulas presencialmente e parte remotamente) em escolas estaduais, particulares e filantrópicas a partir desta quarta.Essa permissão, porém, traz restrições, que seguem as regras da Fase Vermelha do Plano São Paulo, do governo estadual. Na prática, isso significa que as escolas não poderão ter mais de 35% de ocupação e a presença nas aulas não é obrigatória para os alunos.As escolas estaduais devem seguir os demais protocolos sanitários estabelecidos pela Secretaria Estadual da Educação para as atividades presenciais, de acordo com as normas e fases do Plano SP.No caso das escolas particulares, as unidades de ensino têm autonomia para fazerem seu planejamento, mas respeitando os limites legais e os protocolos sanitários do Plano SP.A retomada das atividades presenciais é permitida durante a Fase Vermelha porque o governo estadual entende que a educação básica é uma atividade essencial. Assim, as atividades presenciais podem ser mantidas mesmo durante a fase mais restritiva do plano estadual.Nas escolas da rede estadual, a frequência presencial não será obrigatória e o ensino remoto será mantido, com as aulas transmitidas diariamente pelo Centro de Mídias da Secretaria de Educação do Estado, aplicativo com dados patrocinados ou pela TV Educação e TV Univesp.