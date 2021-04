O Grupo Muffato, em apoio à Prefeitura, doou R$ 50 mil para ajudar na construção do Hospital

publicado em 12/04/2021

Diretores do Muffato se reuniram com o prefeito Jorge Seba e garantiram a doação de R$ 50 mil para o Hospital (Foto: Divulgação)

A cidade de Votuporanga registrou uma mobilização e construção em tempo recorde! O Grupo Muffato, em apoio à Prefeitura, doou R$ 50 mil para ajudar na construção do Hospital de Campanha, montado em dez dias, voltado ao atendimento de pacientes graves da Covid-19.A ação é resultado da parceria público-privada diante do cenário crítico da região. Votuporanga tem mais de 95 mil habitantes, contudo, absorve pacientes de 16 outros municípios do seu entorno.Em operação desde o último dia 5, o hospital foi construído em área cedida pela Santa Casa, no local onde funcionava seu estacionamento. Com estrutura para 23 leitos, com suporte respiratório, também estrutura para procedimentos de hemodiálise, 15 deles estão ocupados neste quinto dia, após a abertura.Para a rede Muffato, o engajamento e a união entre empresas, setor público e a comunidade são fundamentais para socorrer quem precisa e, ainda, para combater a disseminação do vírus, por meio da prevenção.“Compreendemos a relevância de nos doarmos diante de um cenário tão crítico. Uma maneira simples de cuidarmos uns dos outros é respeitar as recomendações dos profissionais de saúde: manter o distanciamento, usar a máscara, redobrar a atenção com a higienização das mãos, por exemplo. Só iremos vencer essa batalha juntos!”, ressalta Ederson Muffato, diretor do Grupo.Segundo o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSDB), este é o primeiro Hospital de Campanha construído com recursos próprios do município, em parceria com a iniciativa privada, na região de Rio Preto.“Não podemos esperar para salvar vidas. As soluções precisam ser imediatas. Agradeço aos empresários que fizeram suas doações para que esta estrutura pudesse ser levantada com tamanha agilidade, num período de dez dias. Contaremos com o auxílio do Estado no custeio e, ainda, com alguns equipamentos”, reconhece o prefeito.A iniciativa da prefeitura também foi cumprimentada por autoridades de São Paulo, considerada essencial para ajudar a salvar vidas. “É um exemplo para muitos municípios que também buscam soluções para esse momento triste da pandemia”, destacou Silvia Forti, diretora do Departamento Regional de Saúde de Rio Preto.