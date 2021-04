Em relação às igrejas Jorge Seba seguiu o Plano São Paulo e proibiu as atividades religiosas coletivas

publicado em 10/04/2021

Atividades religiosas presenciais estão proibidas (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Apesar de promover algumas flexibilizações contrárias às determinações da Fase Vermelha do Plano São Paulo, em relação às atividades religiosas o prefeito Jorge Seba (PSDB) seguiu o Governo do Estado e proibiu a realização de cultos e missas presenciais no município.

O assunto foi tema de polêmica nos últimos dias. Depois de uma liminar no STF (Supremo Tribunal Federal) autorizar as atividades religiosas no Domingo de Páscoa, o Plenário da Corte revogou a decisão e permitiu que estados e municípios proibissem os cultos e missas. Com a decisão, o governador João Doria (PSDB) decidiu determinar novamente o fechamento das igrejas e o prefeito Jorge Seba o acompanhou nessa questão.