Em um dos piores cenários da história, enquanto mais de 2 mil tiveram o nome negativado, apenas 13 conseguiram quitar as dívidas

publicado em 28/04/2021

Enquanto 2.071 votuporanguenses entraram no SCPC último ano, apenas 13 conseguiram sair (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA crise provocada pela pandemia do coronavírus elevou a inadimplência em Votuporanga. Isso é o que mostra um levantamento feito pelojunto a ACV (Associação Comercial de Votuporanga) com relação ao número de cadastros negativados no SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito) nos últimos 12 meses no município.De acordo com os dados, 6.662 moradores de Votuporanga estão com “o nome sujo” atualmente, sendo que 2.071 entraram na lista de devedores entre março do ano passado (quando foram iniciadas as restrições para combater a pandemia) e março deste ano, quando novas medidas de restrição foram impostas em razão da segunda onda de novas variantes do coronavírus.Os números revelam um cenário ainda mais preocupante. No mesmo período em que tantas pessoas foram negativadas na cidade, apenas 13 conseguiram se recuperar e quitar suas dívidas, conforme o levantamento.“Aconselhamos que os consumidores mantenham seu controle financeiro, para não comprometerem a renda mensal, principalmente em períodos de instabilidade econômica, como este que estamos enfrentando com a pandemia. É importante que tentem controlar seus gastos para que estejam dentro do orçamento real. Assim, evitarão problemas futuros. Em caso de descontrole financeiro em que não seja possível cumprir o compromisso, orientamos que procurem seus credores para renegociar suas pendências. O diálogo pode ser um excelente caminho para os dois lados”, orientou o presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Matta.Apesar da orientação, o cenário não indica melhora a curto prazo, Só no primeiro trimestre deste ano mais 605 pessoas se endividaram e nenhuma conseguiu limpar seu nome até o momento.