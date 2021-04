O frio ainda não chegou, mas as temperaturas mínimas caíram e estão variando entre 13 e 18ºC

publicado em 23/04/2021

Baixa umidade relativa do ar já tem sido um inimigo no frio que chega sorrateiro em Votuporanga (Foto: Reprodução/Inpe)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brOs votuporanguenses já sentem a diferença na temperatura, desde a última semana. O frio ainda não chegou, mas as temperaturas mínimas caíram e estão variando entre 13 e 18ºC, enquanto as máximas não passam dos 32 ºC.Com a baixa incidência de chuvas neste ano e a chegada sorrateira do frio, o município já sofre com as baixas umidades.O Cptec (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos) emitiu ontem um aviso de atenção, por conta do fenômeno que causa riscos adversos à saúde.Esse alerta que assola Votuporanga e toda a região destaca que a umidade relativa do ar ficará abaixo dos 30%, principalmente no período da tarde.O fator se torna preocupante pois o índice ideal recomendado pela OMS (Organização Mundial de Saúde) é acima dos 60% e a região está com números menores que a metade.Conforme o IPMet (Centro de Meteorologia de Bauru - FC Unesp) Votuporanga registrou ontem umidade relativa do ar na casa dos 24%, muito abaixo do recomendado. Para a próxima semana a média da umidade irá variar entre 21 e 32%.Com o tempo mais seco, algumas dicas do dia a dia podem fazer a diferença. Hidrate-se bem; prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas; evite frituras; durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água; evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas.Evite também banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante; em caso de problemas respiratórios procure um especialista; em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).