O ladrão já tinha gastado parte do dinheiro em um par de tênis, um óculos, boné e porção de drogas, quando foi pego

publicado em 19/04/2021

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu neste fim de semana um ladrão que furtou joias, dinheiro e outros objetos de valor de uma casa no bairro Santa Luzia. Ele foi pego em flagrante após gastar parte do dinheiro em um par de tênis, um óculos, boné e também uma porção de droga.De acordo com a ocorrência policial, o chamado ocorreu via Copom (Centro de Operações Policiais Militares), onde a equipe passou a realizar patrulha nas proximidades da casa, quando avistaram um suspeito transportado por um mototaxista, próximo ao terminal rodoviário.O suspeito, já conhecido nos meios policiais pelos crimes de furto, tráfico e associação, quando percebeu a movimentação da equipe tentou se esconder. Porém, os policiais interceptaram a moto e foram encontrados as joias e parte do dinheiro, que foi gasto na compra de um par de tênis, um óculos, boné e também uma porção de droga.Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao ladrão, que foi levado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.