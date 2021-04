Assary e VotuClube, assim como todas as academias do município seguem impedidos de abrir suas portas

publicado em 03/04/2021

Clubes e academias seguem fechados até dia 12 (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O novo decreto editado pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) e publicado na edição deste sábado (3) no Diário Oficial do Município trouxe algumas flexibilizações, como a que liberou a atividade de barbearias e salões de beleza, porém, academias e clubes sociais seguem impedidos de retomar suas atividades.

A restrição, segundo a Prefeitura, segue as diretrizes da Fase Emergencial, do Plano São Paulo (que suspende a prática de esportes coletivos profissionais e amadores), assim como as orientações do Centro de Enfrentamento da Covid-19.

No período de abrangência do decreto (até 12 de abril), estão proibidas reuniões, concentração ou permanência de pessoas nos espaços públicos, nos clubes sociais, praças e parques municipais, bem como a prática de esportes coletivos nestes locais.

Mototaxistas