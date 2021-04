Diretorias dos clubes Assary e Votuporanga Clube estão cumprindo à risca o protocolo de reabertura desde o último sábado (24)

publicado em 26/04/2021

Parque da Cultura, que estava interditado desde o dia 3 de março, foi liberado para a população após decretos estadual e municipal (Fotos: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brCom apenas 25% da capacidade permitida os clubes sociais, Assary e Votuclube, retomaram as atividades em suas dependências, no último sábado (24). Os protocolos se tornaram um pouco menos restritivos naFase de Transição do Plano SP, porém, aindanão são consentidas as atividades coletivas e o horário passa a ser limitado das 6h às 20h.O Decreto Municipal que permitiu a abertura dos clubes foi publicado no dia 17 de abril.Nele foi regulamentada a permissão das atividades nas associações até o dia 30 de abril, o que pode sofrer alterações mais restritivas ou mais brandas após esse período.Pensando em formas de evitar a aglomeração e o melhor uso do espaço pelos seus associados, o Votuporanga Clube está adotando uma nova medida. Neste período, o clube tem agendado com antecedência os horários para a utilização das academias e demais dependências de atividades físicas individuais.“Estamos funcionando de acordo com o decreto, que libera as atividades até o dia 30 com a capacidade limitada. O agendamento ocorre um dia antes, em específico para a academia”, disse Nivaldo Fransak Hernandes, responsável pela secretaria do clube.Segundo Nivaldo, a academia esteve aberta excepcionalmente onteme segue nesta sexta-feira (27), das 06h às 20h e aos sábados, das 07h às 20h e no domingo, 07h às 13h. Para mais informações, o clube deixou disponível o contato (17) 3422-3068.Já o Assary Clube de Campo, segue as mesmas medidas previstas pelo protocolo do decreto municipal. Ou seja, é obrigatório o uso de máscara em qualquer local do clube, álcool em gel e distanciamento social, bem como é proibida qualquer tipo de atividade coletiva como futebol e vôlei. Dúvidas e informações podem ser respondidas pelo telefone (17) 3426-4070. “Acreditamos que aos poucos o clube vai voltando a sua normalidade e para isso contamos com a colaboração de todos”, disse o Assary, em nota.No mesmo Decreto que prevê a reabertura dos clubes sociais, estão permitidos também o retorno do cinema, teatros, museus e outras atividades culturais, na mesma limitação de horas diárias, com assentos marcados e público sentado, limitado a 25% da capacidade.Bem como a abertura de parques e centros esportivos públicos. Já no sábado o Parque da Cultura, que estava interditado desde o dia 3 de março, foi liberado para os usuários, assim como demais parques e praças da cidade.A fiscalização nos espaços, no entanto, será mantida para garantir que os frequentadores cumpram os protocolos de distanciamento e uso de máscaras.