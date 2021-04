Pescadores denunciaram a mortandade de peixes no rio São José dos Dourados, no dia 21, mas reclamação só chegou ao órgão dia 22

publicado em 26/04/2021

Atraso na notificação atrapalhou as investigações sobre a mortandade de peixes no rio São José dos Dourados (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO atraso na notificação sobre a mortandade de peixes no rio São José dos Dourados prejudicou as investigações. É o que informou Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) ao A Cidade após a realização uma vistoria em cinco pontos do rio, localizados nos municípios de Votuporanga, Valentim Gentil, Nhandeara e Sebastianópolis do Sul.De acordo com o órgão, apenas em um ponto, localizado em Valentim Gentil, se observou nível de oxigênio inferior ao padrão do corpo d'água, porém não suficiente para causar mortandade de peixes, e também não foi sentido qualquer odor estranho ao corpo d'água.Com relação aos peixes mortos, a Cetesb informou que eles foram encontrados apenas em um ponto, na divisa entre Votuporanga e Nhandeara, cerca de 20 a 30 exemplares, que ficaram presos entre galhos e troncos existentes no corpo d'água. No local, conforme os agentes, o nível de oxigênio se encontrava dentro da normalidade do corpo d'água.“Na área indicada pelos reclamantes, localizada na divisa de Votuporanga e Nhandeara, não foram identificados peixes mortos e o nível de oxigênio estava dentro da normalidade”, diz a nota.Por fim, a Cetesb ainda informou que durante a inspeção realizada não se constatou pontos de lançamento de esgoto doméstico ou efluentes líquidos industriais no Rio São José dos Dourados e que o atraso da comunicação do fato, no dia do ocorrido, ou seja, em 21/04, prejudicou os trabalhos de investigação e conclusões sobre o fato.Para facilitar esse contato órgão afirma que é importante que denúncias do tipo sejam feitas imediatamente e, para tal, divulgou o link (https://bit.ly/3aI77bv) para que todos tenham acesso.