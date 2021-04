A entidade atende mais de 90 famílias na região Sul, os criminosos quebraram armários, levaram mais de 40 kg de carne e mantimentos recebidos de doações

publicado em 19/04/2021

Entidade assistencial de Votuporanga foi saqueada neste fim de semana por ladrões, levaram alimentos e utensílios domésticos (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Comunidade São Francisco de Assis, que atende mais de 90 famílias, no bairro São João, na região Sul de Votuporanga, foi furtada neste fim de semana. Os bandidos levaram mais de 40 kg de carne, mantimentos, utensílios, botijão de gás, quebraram armários e arrebentaram grades. Os prejuízos ainda não foram calculados.A entidade junta forças para poder prosseguir e continuar atendendo as famílias que precisam de ajuda. Sem dinheiro para poder restabelecer a comunidade com os equipamentos e fazer restaurações necessárias, por meio das redes sociais a presidente da entidade, Luzia de Souza Pupim e o assistente social, Leandro Fiorentino, fizeram um apelo por vídeo para arrecadar doações.“Eu to muito decepcionada, cheguei aqui [na Comunidade], roubaram a nossa comunidade, todas as carnes que ganhamos da Votu Solidária, nossas cestas básicas, quebraram todos os nossos armários, a geladeira tudo o que tinha. A gente não sabe o que vai fazer, porque dinheiro não tem para comprar nada disso”, disse a presidente da Comunidade aos prantos.Os prejuízos ainda não foram somados, mas segundo o assistente Leandro: “não é a Comunidade que perde, são as famílias”. Para as doações a Comunidade São Francisco de Assis disponibilizou o (17) 3421-9856 e também a conta bancária do Banco do Brasil Agência 0268-2 Conta Corrente 1852-X, além disso a entidade está localizada na rua Nelciades Oliveira, 2821 - São João, e funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.Um boletim de ocorrência foi registrado nesta manhã e a Polícia Civil seguirá com a investigação para encontrar os responsáveis pelo crime.