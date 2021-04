Depois de cerca de dois meses de espera e incertezas, alunos podem retomar as etapas da habilitação, que se tornaram mais demoradas

publicado em 27/04/2021

Lázara Carvalho, aos 57 anos, voltou para as aulas práticas após dois meses de paralisação (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brAs autoescolas de Votuporanga também estão de portas abertas desde o último sábado (24), com os mesmos protocolos de clubes, restaurantes e academias. As instituições já somam duas paralisações, desde o início da pandemia e alunos têm sofrido com a longa espera no processo da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).Com os novos protocolos, as instituições lidam com as baixas na quantidade de alunos que podem ser atendidos por dia e o processo que antes levava cerca de três meses, hoje já dura, pelo menos, 10 meses. "Hoje a gente não dá nem prazo, porque você fala com o aluno que em cinco meses ele termina, mas ai para de novo e depois? Então a gente não está dando nem prazo", disse Rodrigo Flavio Pereira, diretor da Autoescola Pereira.Cerca de 80 alunos já estão aptos e apenas aguardam para a aplicação dos exames teóricos, que iniciaram ontem. Essa etapa também está mais lenta, devido ao protocolo, que limita o atendimento a 25% da capacidade. "Eles calculam por carro, vamos supor que [o instrutor] tinha dez alunos e agora reduziram para dois, dependendo até três por dia. Nisso, eles colocam por hora de dois a três carros, pois é a cidade inteira", explicou Rodrigo.A redução também afetou o curso teórico e teve as turmas de 35 e 20 alunos, encurtadas para nove e cinco alunos por classe, respectivamente. As autoescolas visam nessa retomada de aulas e exames, uma ordem prevista para que os alunos que deram entrada antes no processo não sejam prejudicados.Quem vive a demora do processo são os alunos que também lidam com suas próprias expectativas. A aluna Lázara Carvalho, já voltou para a autoescola e falou com a reportagem minutos antes de iniciar a sua segunda aula de carro. Aos 57 anos, ela está focada no cursinho e no exame para tirar a sua primeira habilitação, que deu entrada em outubro do ano passado. “É bom retornar, e já fico um pouco ansiosa e com medo, por conta das provas. É minha primeira CNH e estão sendo as primeiras vezes em que pego em um carro”, disse ela.José Henrique dos Santos, de 19 anos, deu entrada na CNH uma semana antes do início da pandemia e desde então passa por incertezas. “No começo, fui orientado pela autoescola a aguardar, e como iria tirar carro e moto, eles deixaram claro que poderia demorar para me encaixar. Eu iniciei todo processo, porém sempre ciente que poderia ser interrompido novamente, o que aconteceu no início deste ano, faltando apenas uma aula e o exame prático de carro”, explicou.José conta que pôde iniciar o processo da habilitação no ano seguinte ao que completou a maioridade. Hoje, após mais de um ano ele só aguarda para fazer o exame de carro e já foi aprovado no de moto.“O meu caso chega a ser curioso, por conta de motivos pessoais não iniciei assim que completei 18 anos, apenas após um ano que pude ir atrás e acabei sendo surpreendido pela pandemia, o que me causou muita frustração. Sempre tive esse objetivo, para criar independência. Além do mais já via meus amigos com suas habilitações em mãos, o que causava uma sensação de que estava ficando para trás”, completou ele.