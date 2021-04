O jornal A Cidade tem acompanhado o valor das bombas da cidade, e o preço médio desta semana chegou a R$ 3,32

publicado em 09/04/2021

Postos de combustíveis de Votuporanga apresentam queda de 15% no combustível, desde o aumento do mês passado (Fotos: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brDepois de chegar a passar a marca de R$ 4 e assustar os consumidores, o preço do etanol começou a cair nesta semana. Em alguns postos a queda passa dos R$ 0,60 e já é encontrado a R$ 3,32 algumas bombas de Votuporanga.De acordo com empresários do setor, a queda pode ser explicada por um simples fator: a safra 2020/21. Um levantamento do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) mostra que as médias da safra recuaram em função dos baixos preços praticados nos primeiros dois meses da temporada (abril e maio de 2020).Conforme boletim informativo do Cepea, naquele período, algumas usinas tiveram necessidade de venda do biocombustível, enquanto a demanda pelo etanol estava bastante baixa, diante do início do período de restrições de locomoção, devido à pandemia da Covid-19. “Essa baixa… foi a mais intensa de toda a temporada 2020/21 e esteve atrelada à redução acentuada da demanda”, disse o centro.O Cepea indicou em relatório semanal que os preços do etanol em São Paulo, maior mercado do combustível no país, recuaram 16% no mês passado.Foi o que também explicou o empresário Daniel Vilar, do Auto Posto Vilar, em entrevista ao jornal. Daniel disse que a safra, normalmente, se inicia em abril e a tendência do Etanol é sempre seguir a diminuição do preço.“Ela [a safra] vai até o fim do ano e depois tem um período em que para. O etanol costuma subir bastante nesse período e baixar novamente em abril. Sempre tem essa oscilação no ano, esse ano demorou mais porque choveu pouco”, explicou.Segundo Nelson Gorayeb, proprietário do Auto Posto Gorayeb, a redução tem vindo das distribuidoras. “O posto é a peça final, se eles aumentam, a gente aumenta, se eles diminuem a gente diminui”, explicou.