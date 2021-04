O atendimento presencial está suspenso desde o começo de março e não tem previsão de retorno

publicado em 27/04/2021

A agência de Votuporanga fechou as portas para o atendimento presencial diante do agravamento da pandemia, em março (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA agência de Votuporanga da Receita Federal continua atendendo apenas de maneira remota, mesmo após o "afrouxamento" das restrições decretado tanto pelo governo estadual, com a Fase de Transição do Plano SP, quanto pelo municipal em diversos setores.O atendimento presencial está suspenso desde o começo de março. Na época, a Delegacia da Receita Federal em São José do Rio Preto comunicou, em nota, que o motivo para a suspensão foi o agravamento da pandemia do coronavírus, que tinha lotado a Santa Casa local e os demais hospitais da região.Desde então, o atendimento para pessoas físicas por problemas relacionados ao CPF tem sido feito por meio do e-mail: atendimentorfb.08@rfb.gov.br. Já os demais serviços devem ser encaminhados ao e-mail: atendimentorfb.drfsjr@rfb.gov.br, pelo Chat no, e-CAC, ou ainda pelo "envelopamento"."Diante desse quadro de agravamento da pandemia, é importante evitar o contato pessoal, então a pessoa que precisa dos serviços, mas não consegue por ter dificuldades com a internet, coloca a demanda dentro de um envelope, com um telefone para contato e os documentos necessários e deixa na agência, para que possamos dar andamento ao atendimento. É uma forma de tentarmos oferecer ao cidadão o atendimento que ele precisa sem o risco de contaminação", explicou o agente da Receita Federal de Votuporanga, Marcos Roberto Nagata.Já para pessoas Jurídicas, Simples Nacional e MEI, o atendimento ocorre por meio do e-mail: atendimentorfb.drfsjr@rfb.gov.br e demais pessoas Jurídicas exclusivamente pelo site da Receita Federal, e-CAC e Dossiê Digital de Atendimento (DDA)."Nós estamos aqui para trabalhar, ainda que não atendamos o contribuinte pessoalmente, por conta do atual cenário, não podemos, de maneira alguma, deixar a sociedade no prejuízo", completou Nagata.A agência da Receita Federal de Votuporanga fica na rua Tietê, 3.291, esquina com a rua São Paulo. Ainda não há previsão para um eventual retorno do atendimento presencial.