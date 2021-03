Mehde Meidão, Carlim Despachante e Professor Djalma retiraram as assinaturas e impediram que CPI entrasse em votação

publicado em 30/03/2021

CPI tinha como objetivo investigar as denúncias de fura-fila, mas sequer entrou em votação (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUma manobra regimental impediu que a proposta de abertura da ‘CPI do fura-fila’ entrasse em votação na sessão de ontem da Câmara Municipal de Votuporanga. Três dos seis vereadores que tinham assinado o recebimento da denúncia protocolaram ofícios na Casa de Leis solicitando a retirada de suas assinaturas do documento.O pedido é de autoria do vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) e teve a assinatura de mais cinco vereadores: Chandelly Protetor (Podemos), Professor Djalma (Podemos), Thiago Gualberto (PSD), MehdeMeidão (DEM) e Carlim Despachante (PSDB),para que fosse pautado.Com o "apoio" deles, o requerimento de abertura foi lido na última sessão e entraria em votação na sessão ordinária de ontem, mas Mehde Meidão, Carlim Despachante e Professor Djalma protocolaram ofícios para que suas assinaturas fossem retiradas e, com isso, a CPI arquivada, sem nem entrar em votação.“Ao chegar nessa casa soube que três vereadores ‘mijaram na arvrinha’, pularam fora, pularam fora, mas aí a gente começa a descobrir algumas coisas. Temos diversos funcionários públicos que furaram a fila. Temos arquitetos, advogados, diversos professores que furaram a fila. Vou discutir com os senhores depois em particular se irei propor novamente a CPI”, disse Cabo Renato Abdala durante a sessão.Antes dele o vereador Chandelly Protetor (Podemos) disse que seu partido seria totalmente favorável ao processo investigatório. Contudo, da sigla,apenas ele manteve a assinatura.“O Podemos é totalmente favorável à abertura dessa CPI, onde seria criada uma comissão especial para fiscalizar essa questão do fura-fila em Votuporanga. Eu assinei e é prerrogativa do vereador investigar essa situação. Tanta gente precisando de vacina e teve aquelas pessoas que furaram a fila, inaceitável, o partido Podemos é totalmente favorável à abertura desta CPI”, disse o vereador.Como líder de governo, Daniel David (MDB), não tocou na questão da CPI e afirmou que as investigações já estão sendo feitas pela polícia e Ministério Público a pedido do prefeito Jorge Seba.“O prefeito Jorge Seba, quando ficou sabendo dos fura-filas tomou todas as medidas cabíveis para apurar as possíveis irregularidades. É transparência, é isso mesmo que tem que ser feito e nós vereadores também fazendo nossa parte de lutar por uma vacinação mais justa”, disse.