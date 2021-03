Medida tem como objetivo evitar a circulação de pessoas e aglomeração dentro de um mesmo transporte

publicado em 20/03/2021

Transporte coletivo também está suspenso em Votuporanga no lockdown (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO decreto publicado na sexta-feira (19) em Diário Oficial do município prevê a suspensão do transporte coletivo durante o período estipulado pelo lockdown. A medida tem como objetivo evitar a circulação de pessoas e aglomeração dentro de um mesmo transporte.Segundo o secretário de transparência Edson Caporalin, a medida veio justamente para frear a grande quantidade de pessoas que usam o transporte e controlar a infecção nesses locais. “[a medida] Evita aglomerar pessoas dentro do mesmo veículo”, explicou.Apesar da suspensão da circulação no transporte público, táxis e aplicativos de transporte de passageiros estão autorizados a correr, porém com restrições. “Nós regramos justamente no transporte por aplicativo ou individual, onde as pessoas vão poder ser transportadas, apenas, no máximo de duas pessoas e ambas sentadas no banco de trás”, completou.A íntegra do decreto diz: prestação de serviço de transporte individual de pessoas e animais por empresas, cooperativas ou por pessoas, inclusive através de aplicativos de transportes, apenas para as finalidades permitidas no presente decreto e com no máximo duas pessoas e transportadas no banco traseiro.