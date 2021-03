Horário estendido visa evitar aglomerações e permitir que todos possam fazer suas compras antes das restrições

publicado em 20/03/2021

Filas se formaram nas portas dos supermercados após o anúncio do lockdown (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Os supermercados, mercados e mercearias de Votuporanga poderão funcionar neste sábado (20), até as 23h, para garantir o abastecimento da população antes do início do lockdown, às 0h de domingo (21). A medida foi anunciada pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) em coletiva de imprensa, com o objetivo evitar aglomerações com a corrida da população aos supermercados.

A corrida, no entanto, ainda aconteceu. Logo após o anúncio das restrições filas se formaram em postos de combustíveis e também na entrada dos principais supermercados da cidade, entretanto, nada muito além do que se via já nos dias anteriores.