Instituição pede na Justiça pela autorização para aquisição de vacinas para imunizar associados e colaboradores

publicado em 17/03/2021

Sincomércio adere a consórcio de vacinas para imunizar associados e colaboradores (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista) de Votuporanga aderiu a um consórcio regional para aquisição de vacinas contra a Covid-19.Segundo a instituição, o consórcio está sendo formato pela entidade sindical de Bauru, que protocolou uma ação na Justiça pedindo autorização para aquisição das vacinas. Objetivo é imunizar os associados e colaboradores dos sindicatos em questão. As empresas do comércio também serão convidadas a contribuir."Não se trata de postura crítica quanto aos programas governamentais de vacinação, bem como não visa estabelecer um grupo de privilegiados, mas sim contribuir com o SUS e com a retomada da estabilidade social em nosso estado", disse o presidente do Sincomércio de Votuporanga, João Herrera Martins.A ação que tramita na Justiça Federal, em Bauru, foi promovida em face à Anvida (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Na justificativa, consta que a proibição de comprar diretamente o imunizante "viola o inalienável direito à saúde e o princípio de dignidade da pessoa humana"."Não podemos mais ficar parados, chegou a hora de agir, já que a situação piora a cada dia", finalizou o presidente do Sincomércio.