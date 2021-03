A ação, segundo ele, busca atender na ponta quem mais necessita

publicado em 20/03/2021

A ajuda foi anunciada pelo prefeito durante coletiva de imprensa (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO prefeito Jorge Seba (PSDB) anunciou na sexta-feira (19) a suspensão do corte no fornecimento de água por falta de pagamento em Votuporanga e também a ampliação da distribuição de cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social. A ação, segundo ele, busca atender na ponta quem mais necessita.Seba já havia suspendido o corte de água de comerciantes e industriais no final do mês passado, para aliviar os custos para as empresas que estavam com dificuldades diante das restrições que já estavam em andamento. Agora a medida se estende para toda a população.“Agora vamos fazer uma suspensão, até o final de abril, dos cortes de água para a população que está ameaçada com essa situação, ou seja, que não está conseguindo pagar a sua conta de água. Nós iremos suspender o corte para que ela possa ter o elemento essencial que é a água para se higienizar, uma situação acima de tudo humanitária”, disse o prefeito.A suspensão, inclusive, já havia sido solicitada também pelo vereador Chandelly Protetor (Podemos).Já em relação às cestas básicas o prefeito informou que irá atender às famílias necessitadas, desde que atentam os requisitos técnicos.“Nós vamos fornecer, dentro dos parâmetros que a legislação permite, cestas básicas para àquela população que seja mais vulnerável, com o auxílio das secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos, quais são as famílias que estão precisando dessa assistência mínima, que é uma cesta básica. Nós iremos atender essas famílias”, completou.