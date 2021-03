Nos bastidores já se fala em lockdown, mas a informação ainda não foi confirmada e será anunciada apenas às 16h30; A Cidade transmite ao vivo

publicado em 01/03/2021

Anúncio será feito logo mais pelo prefeito Jorge Seba (Foto: Reprodução redes sociais)

Franclin Duarte

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSDB), convocou a imprensa para o anúncio de novas medidas de combate ao avanço da Covid-19 no município, oportunidade em que devem ser anunciadas medidas mais restritivas. Nos bastidores já se fala em lockdown, mas a informação ainda não foi confirmada e será anunciada apenas às 16h30, com transmissão ao vivo pelo A Cidade.

As decisões que serão anunciadas foram adotadas após uma série de reuniões que começaram nas primeiras horas da manhã e avançaram no período da tarde. Seba reuniu o corpo técnico da Secretaria da Saúde após os números apontarem para um iminente colapso do sistema de saúde no município e em toda a região, como foi dito pelo médico coordenador de urgência e emergência e Secretário-Executivo do Centro de Enfrentamento à Covid-19 no município, Dr. Chaudes Ferreira Junior.