Quatros dos mortos são de Votuporanga e um é de uma cidade da região; além de 100% de ocupação dos leitos de UTI, outros cinco estão intubados no Pronto Socorro à espera de um leito

publicado em 15/03/2021

Imagem do Hospital de Campanha lotado viralizou nas redes sociais, ao mesmo tempo em que a Santa Casa registra números preocupantes (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brOs números do Informe Diário de Atendimentos da Santa Casa de Votuporanga são preocupantes. Além de não ter nenhuma vaga de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em 24 horas cinco pessoas morreram nas dependências do hospital por causa da doença e outras sete seguem internadas à espera de uma vaga de UTI, cinco delas, inclusive, já com ventilação mecânica.Os dados mostram ainda que mesmo com oito altas registradas em um dia, 35 dos 37 leitos de enfermaria na ala isolada para pessoas com coronavírus estão ocupados.No hospital de campanha montado junto à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) a situação também não é das melhores. Não há um informativo sobre os atendimentos por lá ainda, mas uma foto do local viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (15) mostrando a superlotação do local, que atende apenas pacientes de Votuporanga.