Hospital diz que o áudio que “viralizou” nas redes sociais cita de forma irresponsável e leviana a Instituição e profissionais

publicado em 01/03/2021

Hospital votuporanguense divulgou nota de repúdio (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Santa Casa de Votuporanga divulgou no final da tarde desta segunda-feira (1º) uma nota de repúdio a um áudio anônimo, gravado pelo WhatsApp, que viralizou nas redes sociais. O hospital disse que o material cita de forma irresponsável e leviana a Instituição e seus profissionais.

No referido áudio, uma pessoa que dá a entender que é médico da Santa Casa afirma que, por volta de tubos e vagas em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), pacientes estariam sendo sedados para “irem sem sentir dor”.

“Nunca imaginei que passaria por um momento assim, muito triste você ficar de mãos atadas, não ter o que fazer como paciente e ter que sedar para deixar ele morrer”, diz o suposto médico.

Nota

Diante da repercussão do áudio a Santa Casa de Votuporanga emitiu a seguinte nota:

Em relação ao suposto áudio veiculado em grupos e na internet, os representantes técnicos da Santa Casa de Votuporanga vêm à público repudiar o material que cita de forma irresponsável e leviana a Instituição e profissionais, que estão há um ano se dedicando ininterruptamente à pandemia.

A alta taxa de ocupação nos leitos de Covid-19 tem sido divulgada amplamente, pelo próprio Hospital, como forma de alertar e de dar transparência aos atendimentos. O cenário exige uma força-tarefa de todos e é de extrema urgência, sendo fundamental que a população esteja ciente e consciente de que a prevenção do coronavírus depende de cada um de nós.

O áudio não representa a Instituição, nem equipe médica e de multiprofissionais, que estão em jornadas exaustivas, colocando suas vidas em risco, pensando sempre em salvar pacientes. A conduta citada neste suposto áudio não faz parte de nossos protocolos, respaldados em diversos órgãos de saúde e jamais foi prática na Instituição.