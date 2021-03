Leitos foram disponibilizados em caráter emergencial pela impossibilidade de transferir pacientes graves

publicado em 08/03/2021

Espaços físicos, equipamentos e equipes médicas foram remanejados a fim de atender pacientes (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brDiante da falta de leitos em toda a região e, consequentemente, da impossibilidade de transferir pacientes graves, a Santa Casa de Votuporanga disponibilizou quatro leitos extras de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta segunda-feira (8) em caráter emergencial.Apesar de estar nos seus limites físico e operacional, a Instituição se empenha em uma força-tarefa. Espaços físicos, equipamentos e equipes médicas foram remanejados a fim de atender estes pacientes, que não conseguiram vagas em outros hospitais de referência, por meio da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS).Mesmo com 28 leitos no total para pacientes graves (UTI), a taxa de ocupação segue em 100%, com pessoas aguardando vagas. A Santa Casa reforça o uso correto de máscaras, higiene das mãos e o distanciamento social. São medidas que ajudam a assistência e reduzem significativamente os casos de Covid-19.