Secretaria da Saúde emitiu um comunicado no início da noite desta sexta-feira (19) sobre a situação

publicado em 19/03/2021

O município iniciou nesta sexta-feira (19) a vacinação para o público de 72 a 74 anos (Foto: A Cidade)

Da RedaçãoMais uma vez a Secretaria da Saúde teve que se posicionar publicamente após denúncias de possíveis fraudes na vacinação contra Covid-19 em Votuporanga. Esta já é a segunda denúncia grave no município em relação a conduta de vacinação contra o coronavírus. Depois do caso da "vacina de vento", agora a pasta investiga a suspeita de fura-filas da vacina no município.No início da noite desta sexta-feira (19), nas redes sociais, a Prefeitura de Votuporanga emitiu um comunicado em que diz que tomou ciência da suspeita de moradores do município que podem ter furado a fila de vacinação contra Covid-19.Na mesma nota, a Prefeitura afirma que o caso foi encaminhado para a Procuradoria Geral do Município para que investigue e tome as medidas legais, com a devida punição aos envolvidos.A Prefeitura tomou ciência com indignação, nesta sexta-feira (19/3), da suspeita de moradores que podem ter furado a fila de vacinação contra a Covid-19, na cidade. Já foi determinado que a Procuradoria Geral do Município investigue o caso e tome as medidas legais, com a devida punição aos envolvidos. Reforçamos, que o calendário de imunização é seguido no município, para que atenda aos públicos prioritários, e que situações de irregularidades serão investigadas imediatamente. Qualquer dúvida sobre a vacinação pode ser solucionada pelo canal de atendimento exclusivo da Covid-19, através do 0800-771-8070.