De acordo com a assessoria do prefeito, não há nada definido e, por enquanto, o município segue em cumprimento do Plano São Paulo

publicado em 16/03/2021

De acordo com a Prefeitura, o que vale é o decreto estadual, que proíbe o take away em todo o Estado (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO prefeito Jorge Seba (PSDB), por meio de sua assessoria de imprensa, disse aoque não pretende adotar o lockdown implantado pelo prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo (MDB). O questionamento se deu após especulações de que as decisões tomadas na principal cidade da região seriam adotadas nos demais municípios do entorno, principalmente os maiores, como é o caso de Votuporanga.De acordo com a assessoria do prefeito, não há nada definido e, por enquanto, o município segue em cumprimento do Plano São Paulo, que, neste momento, está na fase emergencial.O setor esclareceu ainda os boatos de que ainda estaria em vigor o decreto municipal que liberou o take away em Votuporanga. De acordo com a Administração Municipal, o que vale é o decreto estadual, que proíbe a atividade em todo o Estado de São Paulo.A partir da meia-noite desta quarta-feira (17) passa a valer o "lockdown" em São José do Rio Preto, segundo a prefeitura. A medida foi aprovada em uma reunião de emergência realizada anteontem e tem o objetivo de tentar conter o avanço da Covid-19 no município.De acordo com um comunicado divulgado pela prefeitura ontem, supermercados, mercearias e mercados de bairros poderão trabalhar apenas por meio de delivery.O município também informou que um decreto vai apresentar medidas mais restritivas nos primeiros cinco dias de "lockdown", de 17 a 21 de março, prevendo a flexibilização gradativa de alguns serviços.