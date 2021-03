Processo Seletivo será exclusivamente on-line, pela nota do Enem, até o dia 31 de maio; método de avaliação é feito pela Fundação Vunesp

publicado em 29/03/2021

Para o vestibulando que indicar ter prestado dois ou mais anos, serão consideradas as provas em que ele teve melhor desempenho (Foto: Divulgação/Unifev)

O Vestibular de Medicina da Unifev, para ingresso na Instituição no segundo semestre de 2021, já está com as inscrições abertas. Por conta da pandemia do coronavírus, o Processo Seletivo será pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os aprovados irão compor a décima turma da graduação.Os candidatos devem se inscreveraté o dia 31 de maio. Toda a metodologia de avaliação continua sob a responsabilidade da Fundação Vunesp, que aceitará notas das provas realizadas nos últimos quatro anos (2017, 2018, 2019 e 2020).Para o vestibulando que indicar ter prestado dois ou mais anos, serão consideradas as notas das provas em que ele obteve melhor desempenho nas áreas de: Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; e Redação. A nota final será calculada pela média aritmética simples das cinco áreas de conhecimento.O edital completo pode ser acessado na. O resultado dos aprovados para o preenchimento das vagas em primeira chamada será divulgado no dia 15 de junho na página.Outras informações também estão disponíveis pelo telefone e WhatsApp (17) 3405-9990. Para conhecer mais sobre o curso de Medicina da Unifev, acesse a página do curso no site da instituição