Entre segunda e sexta-feira da semana passada, maior índice de isolamento foi de 48%; a média da semana fechou em 47,3%

publicado em 30/03/2021

Apesar de todas as restrições durante a semana do lockdown, médica do índice de isolamento em Votuporanga foi de apenas 47,3% (Foto: A Cidade)

Semana antes do lockdown:

Semana do lockdown:

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO lockdown começou no dia 21 em Votuporanga. Neste dia, o índice de isolamento social chegou a 56% no município, que é o recorde deste ano até o momento. Só que nos dias úteis seguintes, entre segunda e sexta-feira, o índice despencou e nem a metade da população se manteve isolada. É o que mostra um levantamento feito pelo jornaljunto ao SIMI-SP (Sistema de Monitoramento Inteligente), do governo estadual.O objetivo do lockdown, segundo a Prefeitura, era restringir a circulação de pessoas. Na prática, porém, os dados do SIMI-SP mostram que as restrições não foram capazes de manter nem a metade da população de Votuporanga em casa após o primeiro dia do lockdown.De acordo com os dados do sistema, o maior índice de isolamento na semana do lockdown (entre domingo e sábado passado) foi de 48%, registrado na quinta-feira (25). Já o menor, que foi 44%, ocorreu na segunda-feira (22). Comparando com os mesmos dias da semana anterior, o índice aumentou, mas não muito. Na segunda-feira anterior (15), 42% da população se mantinha no isolamento, ou seja, 2% a menos que durante o lockdown. Já na quinta (18), o índice era de 43% (5% a menos).Ainda avaliando a semana anterior ao lockdown, o dia em que o índice esteve mais alto também foi no domingo (14), quando 51% da população permanecia isolada. Já o menor foi de 43%, que ocorreu entre terça (16) e sexta-feira (19).Comparando as médias de isolamento de ambas as semanas, a do lockdown fica um pouco à frente. Na semana anterior, a média de isolamento foi de 44,6%. Já na semana do lockdown, foi de 47,3%.Apesar de todas as restrições decretadas pela Prefeitura, Votuporanga ainda permaneceu em laranja no mapa do SIMI-SP. Só que no domingo (28), quando o índice de isolamento atingiu 51%, o município passou para amarelo.Esse número ainda fica abaixo do recomendado pelo Centro de Contingência do Coronavírus do governo do Estado, que considera de 60% a 70% como índice ideal de isolamento para frear a pandemia. Cidades que atingem esse número aparecem em verde no mapa.Domingo (14) - 51%Segunda-feira (15) - 42%Terça-feira (16) - 43%Quarta-feira (17) - 43%Quinta-feira (18) - 43%Sexta-feira (19) - 43%Sábado (20) - 47%MÉDIA: 44,6%Domingo (21) - 56%Segunda-feira (22) - 44%Terça-feira (23) - 45%Quarta-feira (24) - 47%Quinta-feira (25) - 48%Sexta-feira (26) - 45%Sábado (27) - 46%MÉDIA: 47,3%(Fonte: SIMI-SP)