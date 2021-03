Juiz disse que o prefeito tem competência garantida pela Constituição de adotar medidas de restrição durante a pandemia da Covid-19

publicado em 23/03/2021

Liminar solicitada pelo Sincomércio foi negada (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O juiz da 1ª Vara Cível de Votuporanga, Reinaldo Moura de Souza negou o pedido liminar feito pelo Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista), contra o lockdown que está em vigor desde domingo (21) no município. De acordo com o magistrado, o poder Executivo tem competência garantida pela Constituição Federal de adotar medidas de restrição durante a pandemia da Covid-19.

Em sua sentença, Reinaldo Moura afirma que embora sensível aos argumentos e à situação vivenciada pela categoria, neste momento, não há como deferir o pedido de urgência.

“Isto porque a gravidade da emergência causada pela pandemia do Covid-19 exige das autoridades brasileiras e mundiais a efetivação concreta da proteção à saúde pública, justificando a sobreposição do direito coletivo em detrimento do individual”, disse ele.

Moura afirmou ainda que as medidas adotadas tentam evitar, ao máximo, a circulação de pessoas nas ruas e nos estabelecimentos.

“Ainda que a atividade seja essencial, a liberação do comércio presencial atrai a população para sair de casa e acaba prejudicando o objetivo da media. Isto, por certo, também ocorrerá com a liberação do comércio em geral no sistema delivery e de take-away”, completou.