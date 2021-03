Balanço da primeira noite, segundo a Prefeitura, foi positivo, sem necessidade de autuações, com realizações de algumas orientações a poucos estabelecimentos

publicado em 04/03/2021

Na primeira noite de toque de recolher, 60 abordagens foram feitas nas ruas de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga, por meio de uma força-tarefa com equipes da Fiscalização de Posturas, Vigilância Sanitária, Agentes de Trânsito e Policiais Militares, realizou 60 abordagens a pessoas e estabelecimentos que descumpriram o toque de recolher na primeira noite de sua efetividade no município. Segundo a Administração Municipal, não houve a necessidade de autuações ou multas, mas sim apenas de orientações.

Ainda conforme a Prefeitura, A análise da primeira noite do toque de recolher entre 20h e 5h em Votuporanga foi positiva. A força-tarefa percorreu diversos bairros e ruas da área central da cidade, no entanto, não foram encontradas aglomerações nem pessoas desrespeitando a restrição de circulação.

O Disque Aglomeração recebeu 18 denúncias, todas foram averiguadas. “Cerca de 60 abordagens foram realizadas, no entanto, poucos estabelecimentos foram encontrados abertos após o horário permitido. As equipes realizaram orientações com a finalidade de conscientização para atendimento das medidas que têm como finalidade principal a preservação de vidas”, disse a Prefeitura em nota.