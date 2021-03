Praças, residências, casas de festas e alguns estabelecimentos foram visitados pela força-tarefa

publicado em 08/03/2021

Força-tarefa percorreu diversos bairros e ruas da área central da cidade (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brDesde a última quarta-feira (3), com a vigência da restrição de circulação das 20h às 5h, e com as mudanças nas regras do Plano SP com o Estado todo na fase vermelha desde sábado (6), a força-tarefa com equipes da Fiscalização de Posturas, Vigilância Sanitária, Agentes de Trânsito e Policiais Militares percorreu diversos bairros e ruas da área central da cidade. Foram atendidas 153 denúncias, realizadas 252 orientações e efetuadas 10 multas/autuações.Praças, residências, casas de festas e alguns estabelecimentos foram visitados pela força-tarefa. “Nos dois primeiros dias, o trabalho foi focado em orientar estabelecimentos quanto às novas regras. No entanto, no final de semana, o número de denúncias aumentou significativamente”, disse o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Sargento Moreno.As equipes realizaram abordagens com a finalidade de conscientização para atendimento das medidas que têm como finalidade principal a preservação de vidas. “A intenção não é multar, é poupar vidas que podem ser perdidas com a grande circulação do vírus. Precisamos frear essa disseminação para proteção da saúde e da vida dos nossos familiares”, reforçou o secretário.