publicado em 06/03/2021

Com o fechamento Poupatempo, por conta da fase vermelha, atendimentos presenciais estarão suspensos e agendamentos serão cancelados (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO posto de Votuporanga do Poupatempo vai fechar a partir de segunda-feira (8), quando todo o Estado estará na fase vermelha do Plano São Paulo. Assim, os atendimentos presenciais estarão suspensos e os agendamentos já realizados serão automaticamente cancelados.Por outro lado, a agência do INSS vai continuar aberta. Isso porque, de acordo com a assessoria de imprensa do órgão, o INSS integra a lista de serviços essenciais do Plano, que podem continuar funcionando mesmo na fase considerada a mais restritiva.Conforme comunicado pelo governador João Doria (PSDB) durante a semana, a fase vermelha para todos os municípios do Estado fica em vigor até dia 19.O Poupatempo oferece mais de 120 serviços on-line, que podem ser acessados pelo portal (www.poupatempo.sp.gov.br) ou no aplicativo Poupatempo Digital.Segundo o órgão, entre os serviços digitais mais solicitados estão renovação de CNH, pesquisa de pontuação, consulta de IPVA, Licenciamento de veículos, Atestado de Antecedentes Criminais, Carteira de Trabalho e Seguro Desemprego.Também é possível emitir a segunda via do RG pelos meios digitais e obter o documento sem precisar comparecer ao atendimento presencial. No aplicativo RG Digital SP, da Polícia Civil, o cidadão pode solicitar uma nova Carteira de Identidade sem precisar aguardar disponibilidade de agendamento nos postos para emissão.Quem tiver dúvidas sobre como realizar os serviços de maneira on-line, o portal do Poupatempo traz vídeos que ensinam o passo a passo dos atendimentos mais procurados. São 14 tutoriais, que também estão disponíveis no canal do Poupatempo no YouTube (youtube.com/poupatemposp).Como adiantado pelo jornal A Cidade ontem, a agência de Votuporanga da Receita Federal também vai suspender o atendimento presencial. A medida foi informada numa nota, divulgada pela Delegacia da Receita Federal em Rio Preto, e se deu em razão ao agravamento da pandemia do coronavírus que lotou a Santa Casa local e demais hospitais da região.A nota também informou que o atendimento para pessoas físicas por problemas relacionados ao CPF será feito por meio do e-mail: atendimentorfb.08@rfb.gov.br. Já os demais serviços deverão ser encaminhados ao e-mail: atendimentorfb.drfsjr@rfb.gov.br, pelo Chat no site da Receita Federal (gov.br/receitafederal), e-CAC, ou ainda pelo "envelopamento".